US-Wirtschaft am Limit: Amerikas letztes Aufgebot gegen den Arbeitskräftemangel

Schließlich klagt auch die Kinderbetreuungsindustrie über einen Mangel an Arbeitskräften. Trotz des Job-Booms arbeiten heute zehn Prozent weniger Menschen in dem Sektor also vor der Pandemie. Das heißt: Es gibt auch weniger Betreuungsplätze. Und die, die es gibt, sind teuer. Für viele Familien lohnt es sich daher kaum, die Frau – in den allermeisten Fällen immer noch Hauptbetreuungsperson – wieder auf Jobsuche zu schicken. Unterm Strich liegt die Erwerbsquote von Frauen in den USA heute so niedrig wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr.



