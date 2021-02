US-Wirtschaft Back to normal – so schnell wie möglich

Die Wachstumserwartungen für 2021 sind enorm. Die Bank of America rechnet in diesem Jahr mit einem Plus von sechs Prozent, Goldman Sachs gar von sieben Prozent. Spätestens im Sommer, da sind sich Analysten weitgehend einig, wird die US-Wirtschaft wieder die Größe von vor dem Coronaabsturz erreicht haben. „Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass es schon im April oder Mai soweit ist“, sagt Gregory Daco, Chief US Economist von Oxford Economics.



Die Gründe für die schnelle Erholung sind vielfältig. Einen richtigen Lockdown hat es in den USA zumindest flächendeckend seit Monaten nicht mehr gegeben. Das trieb die Infektions- und Totenzahlen in die Höhe, stabilisierte aber auch die Wirtschaft ein Stück weit. Dass die größte Volkswirtschaft der Welt so gut ins Jahr gestartet ist, hänge aber vor allem mit der sich verbessernden Gesundheitssituation und mit dem Corona-Hilfspaket zusammen, das der Kongress noch im Dezember verabschiedet hatte, so Daco. Teil der Maßnahmen waren auch Direktzahlungen an einen Großteil der amerikanischen Haushalte, die nach einem Jahr der wirtschaftlichen Unsicherheit zum großen Teil in den Konsum flossen – und so die Binnennachfrage in einer schwierigen Zeit erheblich stärkte.