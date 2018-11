US-Wirtschaft boomt Firmen schaffen im Oktober 250.000 Jobs

In der US-Wirtschaft sind im Oktober weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Die Regierung in Washington meldete am Freitag 250.000 neue Arbeitsplätze. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 190.000 gerechnet. Zugleich wurde der Wert für September um 16.000 auf 118.000 nach unten korrigiert.