US-Wirtschaft US-Arbeitsmarkt kühlt ab

Die Chefin des Fed-Bezirks Cleveland hatte aber in einer Rede zuvor durchblicken lassen, dass das Ende der Fahnenstange bei den Anhebungen noch nicht erreicht sein dürfte. Um die Inflation nachhaltig in Richtung des Fed-Zielwerts von 2,0 Prozent zu drücken, müssten die Zinsen dieses Jahr noch „etwas weiter“ in den restriktiven Bereich angehoben werden, der die Wirtschaft bremst. Dazu sei es nötig, dass der geldpolitische Schlüsselsatz über die Fünf-Prozent-Marke steige.



