US-Wirtschaftsexperte Kennedy „Die EU beklagt sich womöglich nicht ganz zu Unrecht“

In den USA wurde in der Nacht gewählt: Bei den „Midterms” in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten empfindlich einschränken würde. Dazu müssen die Republikaner netto einen Sitz im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus von den Demokraten gewinnen, um in beiden Häusern eine Mehrheit zu haben. Erste Ergebnisse zeigen ein gespaltenes Land: Während an der Ostküste die Demokraten besser abschneiden als erwartet, ziehen auch viele Leugner der US-Präsidentenwahl 2020 in den Kongress ein. Wichtige Rennen sind allerdings noch offen. Welchen Einfluss hatte die Wirtschaftslage auf die Wähler? Und wie geht es jetzt weiter? Fragen an einen Mann, der beide US-Parteien genau kennt: Mark Kennedy saß viele Jahre als republikanischer Abgeordneter für Minnesota im US-Kongress und wurde sowohl von George W. Bush als auch von Barack Obama als Berater in Handelsfragen berufen.