US-Zölle: Europa-Stahlverband fürchtet um Zehntausende Jobs

BerlinDie europäische Stahlvereinigung Eurofer warnt angesichts der US-Zölle auf Stahl vor dem Verlust von Zehntausenden Jobs. Nicht nur die drohenden Strafabgaben für Exporte in den Markt USA seien ein Problem, sondern auch Stahl aus anderen Weltregionen, der statt in die USA nun in Europa verkauft werden könnte, sagte Verbandschef Geert Van Poelevoorde am Montagabend in Brüssel. Auf dem Wege könnten 13 Millionen Tonnen Stahl zusätzlich ihren Weg nach Europa finden. „Der Effekt wäre verheerend, zumal die Branche sich gerade vom letzten Abschwung erholt hatte.“ Insgesamt stünden Zehntausende von Jobs auf dem Spiel. Die Mitgliedsunternehmen des Verbands beschäftigen europaweit 320.000 Menschen und betreiben 500 Stahlproduktionsstätten. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 170 Milliarden Euro.