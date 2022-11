Obama gilt als exzellenter Redner, und er brachte auch in Philadelphia die Menge zum Jubeln. Dabei stand er im starken Kontrast zu Biden, der sich oft verhaspelt, und zuletzt immer wieder wegen seines hohen Alters in die Kritik geriet. Die beiden seien ein ungleiches politisches Paar, schrieb die „New York Times”. Nun seien sie an einem Punkt in ihrer Beziehung angelangt, an dem Biden auf Obama angewiesen sei, „um seine eigene Präsidentschaft zu bestätigen und das Land davon zu überzeugen, seine Führung anzunehmen”.