US-Zwischenwahlen Warum die Amerikaner Extremisten wählen

Trotzdem sind die Wähler verständlicherweise wütend über die Inflation. Im September stieg der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent Die Kerninflation, die die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise außen vorlässt, lag mit 6,6 Prozent niedriger. Das aber ist kein Trost für die Amerikaner, die beim Anblick der Preisschilder im Supermarkt jedes Mal einen Schock erleiden. Der Milchpreis etwa ist seit Februar 2020 um 30 Prozent auf 4,41 Dollar pro Gallone (3,8 Liter) gestiegen. Es ist daher kein Wunder, dass viele Wähler eine Neuauflage der starken Inflation der 1970er und 1980er Jahre befürchten.



Da die Preise in Dollar steigen, sollte Gleiches auch für die Einkommen gelten. Es mag überraschen, aber insgesamt hat das US-Nominaleinkommen mit den Preisen Schritt gehalten. Doch die Löhne steigen nicht gleichermaßen schnell. Das wöchentliche Realeinkommen ist im Laufe des letzten Jahres gesunken, und der Einkommensanteil, der in den USA an die Spitzenverdiener geht, nimmt wie schon seit mehr als 40 Jahren weiter zu. Doch ist die steigende Ungleichheit in den USA kein neues Phänomen, und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte haben sich unter Republikanischen Präsidenten dramatisch verschlechtert, was teilweise an den Steuersenkungen für die Reichen unter den Präsidenten Ronald Reagan, George W. Bush und Trump liegt.