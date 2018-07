USA: 12 Russen wegen Hacker-Attacken auf Clintons Wahlkampfteam angeklagt

Der Kreml stritt erneut ab, sich in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Wladimir Putins Berater für Außenpolitik, Juri Uschakow, wiederholte am Freitag: „der russische Staat hat sich nie eingemischt und verfolgt nicht die Absicht, sich in US-Wahlen einzumischen.“ Das Außenministerium in Moskau sah in den Anklagen eine Kampagne, deren Zweck es sei, die Atmosphäre“ vor dem Gipfel von Putin und Trump zu verderben.