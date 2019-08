USA 13 US-Bundesstaaten klagen gegen neue Einwanderungsregeln

15. August 2019 , aktualisiert 15. August 2019, 05:36 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Trump will die Regeln für die legale Einwanderung in die USA verschärfen. Sie sollen Mitte Oktober in Kraft treten. Nun haben aber 13 US-Bundesstaaten Klage gegen die Regelung eingereicht.