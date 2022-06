USA: Abtreibungen: Demokraten wollen Untersuchung gegen Apple und Google

Vier demokratische US-Kongressmitglieder haben mit Blick auf Abtreibungen eine Untersuchung gegen die Unternehmen Apple und Google wegen der Verwendung von Handynutzerdaten beantragt. In einem Schreiben an die US-Handelsaufsicht FTC gaben die Senatoren Ron Wyden, Elizabeth Warren und Cory Booker, sowie die Abgeordnete Sara Jacobs an, die Privatsphäre von Frauen, die sich um eine Abtreibung bemühten, sei durch das Sammeln von Daten zu ihrem Aufenthaltsort besonders gefährdet.