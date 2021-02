USA Amazon kämpft für massive Erhöhung des Mindestlohns – das steckt dahinter

Auch andere deutsche Unternehmen in den Vereinigten Staaten haben mit der Vorstellung eines höheren Mindestlohns kein Problem: „Die größte Herausforderung im Hinblick auf Arbeitskräfte für deutsche Tochtergesellschaften in den USA ist die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften“, so Mark Tomkins von der deutschen Außenhandelskammer in Chicago. „Die mögliche Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde wird darauf keinen grundlegenden Einfluss haben.“



Ob die Erhöhung tatsächlich durch den Kongress kommt, hängt jedoch vor allem von der Unterstützung amerikanischer Unternehmen ab. Und die gibt es auch unabhängig von Amazon. Einzelhandelsriese Target etwa hat die Untergrenze bereits eingeführt. Gleiches gilt für Hobby Lobby und die Supermarktkette Walmart, den größten Arbeitgeber in den USA. Und auch Fast-Food-Riese McDonald’s hat den Widerstand mittlerweile aufgegeben. Man werde an Lobbyaktivitäten gegen die Erhöhung nicht mehr teilnehmen, so das Unternehmen bereits 2019.