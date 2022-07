USA: Außenministerium bietet zehn Millionen für Informationen über Wahleinmischung

Das amerikanische Außenministerium zahlt für Hinweise auf eine russische Einmischung in US-Wahlen bis zu zehn Millionen Dollar. Konkret bat das Ministerium am Donnerstag um Informationen über das Unternehmen Internet Research Agency, eine sogenannte Troll-Farm, die 2016 in den sozialen Medien Spaltung und Hetze verbreitet haben soll. Außerdem erhofft sich das Ministerium Angaben über den Unternehmer Jewgeni Prigoschin, genannt „Putins Koch“ sowie weitere Firmen, die versucht haben sollen, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.