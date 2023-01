Auch bei dem früheren Vize-Präsidenten Mike Pence sind vertrauliche Regierungspapiere gefunden worden. Sie seien vergangene Woche in seinem Haus in Indiana entdeckt worden, schrieb sein Anwalt in Briefen, die die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag einsehen konnte. In einem vom 18. Januar datierten Schreiben informierte der Anwalt das Nationalarchiv über den Fund. In einem weiteren Brief am 22. Januar teilte er dem Archiv mit, dass das FBI die Dokumente in Pence Haus sichergestellt habe.