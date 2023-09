USA-Besuch Baerbock in Texas: Konservative und autonomes Fahren

12. September 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sitzt in Austin in einem selbstfahrenden Auto von VW-USA und Mobileye. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock will angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Herausforderungen durch China die Zusammenarbeit mit den USA stärken. „Welchen großen Stellenwert die transatlantische Partnerschaft hat, haben uns insbesondere die letzten gut eineinhalb Jahre vor Augen geführt”, erklärte die Grünen-Politikerin bei einer längeren Reise in die USA. Während Europa in den Abgrund des Krieges in der Ukraine geschaut habe, sei auf eines jederzeit Verlass gewesen: „Die USA und Europa stehen Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine.”