USA Betrug und Diebstahl: US-Abgeordneter Santos festgenommen

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der US-Kongressabgeordnete George Santos soll sich im Wahlkampf Geld von Spenderinnen und Spendern mit falschen Angaben erschlichen haben. Bild: Bild: dpa

Der wegen erfundenen Details in seinem Lebenslauf heftig umstrittene US-Abgeordnete George Santos ist wegen Betrugs im Bundesstaat New York angeklagt und vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Eine Staatsanwaltschaft auf Long Island östlich von New York wirft dem 34-jährigen Republikaner vor, sich Geld von Spenderinnen und Spendern mit falschen Angaben erschlichen zu haben. Er habe diese Geldgeber getäuscht, um sich selbst zu bereichern.