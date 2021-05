USA Biden deutet Kompromissbereitschaft bei höherer Unternehmenssteuer an

Die USA hatten unter Präsident Donald Trump die Unternehmenssteuern von 35 Prozent auf 21 Prozent gesenkt. Biden hat ein Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 2,3 Billionen Dollar vorgelegt, das er durch den Kongress bringen muss. Dort haben seine Demokraten jedoch nur eine kleine Mehrheit.



