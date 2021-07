USA Biden empfängt Merkel – Differenzen auch nach der Ära Trump

Klimaschutz: Bei diesem Thema gab es gigantische Differenzen in der Ära Trump, der die USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris herauszog. Biden machte den Ausstieg an seinem ersten Tag im Amt rückgängig. Unter ihm sind sich die USA und die EU sowie andere Partner grundsätzlich einig, dass der Kampf gegen den Klimawandel von überragender Bedeutung ist. Differenzen zeigen sich in einzelnen Punkten: So konnten sich etwa die G7-Staaten bei ihrem Gipfel im Juni nicht auf ein konkretes Datum zum Ausstieg aus der Kohle einigen. Merkel betonte, dass das nicht an Deutschland gelegen habe. Und während die USA auf Atomkraft setzen, steigt Deutschland daraus aus.