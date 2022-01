USA Biden ganz unpräsidial: US-Präsident beleidigt einen Journalisten

Im Englischen ist „son of a bitch“ ein Schimpfwort, dessen unschmeichelhafte Palette an Bedeutungen weit reicht: von „Bastard“, „Scheißkerl“ oder „Kotzbrocken“ bis hin zur sehr wörtlichen und eher ungebräuchlichen Übersetzung „Hurensohn“. Im öffentlichen Vokabular von Präsidenten jedenfalls kommt der Begriff in der Regel eher nicht vor. Warum also Bidens heftige Reaktion?