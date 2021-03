USA Biden greift Putin an – Russland ruft Botschafter zurück

US-Präsident Joe Biden hat mit einem öffentlichen Angriff und Drohungen gegen seinen russischen Kollegen Wladimir Putin in Moskau für Empörung gesorgt. Das russische Außenministerium rief am Mittwoch seinen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, zu Konsultation zurück. Biden hatte in einem kurz zuvor veröffentlichten Fernsehinterview auf die Frage, ob er glaube, dass Putin ein „Mörder“ ist, gesagt: „Das tue ich.“ Außerdem drohte Biden, Putin werde einen Preis für seine Taten bezahlen.