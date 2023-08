USA Biden: Habe „praktisch gesehen” Klimanotstand ausgerufen

09. August 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden bezeichnet den Klimawandel einmal mehr als eine «existenzielle Bedrohung für die Menschheit». Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden will nach eigenen Angaben „praktisch gesehen” einen nationalen Klimanotstand ausgerufen haben. In einem heute ausgestrahlten Interview mit dem Sender The Weather Channel war Biden danach gefragt worden, ob er bereit sei, den Klimanotstand auszurufen. „Das habe ich bereits getan”, antwortete er.