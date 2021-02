USA: Biden hebt Visa-Stopp aus Trump-Ära auf

Im Frühling 2020 hatte Trump die Erteilung von neuen Greencards - Ausweisdokumente für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in den USA - bis Ende 2020 gestoppt. Damit solle der von der Corona-Pandemie gebeutelte amerikanische Arbeitsmarkt geschützt werden, gab er damals an. Am 31. Dezember verlängerte er zwei entsprechende Proklamationen bis Ende März.