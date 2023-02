USA Biden reist vor Jahrestag des Kriegsbeginns nach Polen

10. Februar 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden (r). Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden wird vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine nach Polen reisen. Der US-Präsident werde während seines Besuchs vom 20. bis 22. Februar unter anderem den polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen, kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag an.