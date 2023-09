USA: Biden schließt sich streikenden Arbeitern vor GM-Werk an

US-Präsident Joe Biden hat sich demonstrativ den streikenden Arbeitern in der Autobranche angeschlossen und sich hinter ihre Forderung von 40 Prozent mehr Lohn gestellt. „Ihnen steht zu, was Sie verdient haben“, sagte er am Dienstag vor einem Verteilerzentrum von General Motors in Belleville im Bundesstaat Michigan. „Und Sie haben verdammt viel mehr verdient, als Sie jetzt bekommen.“