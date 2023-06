USA: Biden startet Kampagne für US-Präsidentenwahl vor 2000 Gewerkschaftlern

In den USA wird Anfang November 2024 der Präsident sowie ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. In den Monaten zuvor finden parteiinterne Vorwahlen statt, bei denen die Kandidaten für die eigentliche Abstimmung ausgewählt werden. Während auf Seiten der Demokraten bislang Biden konkurrenzlos ins Rennen geht, steht bei den Republikanern eine Entscheidung noch aus. Den jüngsten Reuters/Ipsos-Umfragen zufolge liegt Trump deutlich in Führung vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Alle weiteren Kandidaten sind deutlich abgeschlagen.