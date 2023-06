Mit einem symbolträchtigen Auftritt zelebrierte Biden am Freitagabend (Ortszeit) die Abwendung des Zahlungsausfalls und mahnte, in dramatischen Situationen wie dieser führe kein Weg an überparteilicher Kooperation vorbei. „Es hätte nicht mehr auf dem Spiel stehen können“, sagte der Demokrat in einer Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. „Wir haben eine wirtschaftliche Krise und einen wirtschaftlichen Kollaps verhindert.“