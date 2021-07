USA Biden will die Übermacht von Großkonzernen eindämmen

US-Präsident Joe Biden will den Wettbewerb in der amerikanischen Wirtschaft fördern und der Übermacht von Großkonzernen in bestimmten Branchen Einhalt gebieten. „Ich bin ein stolzer Kapitalist“, sagte Biden am Freitag. „Aber lassen Sie mich ganz klar sagen: Kapitalismus ohne Wettbewerb ist kein Kapitalismus, sondern Ausbeutung.“ Biden unterzeichnete eine entsprechende Verfügung, um Wettbewerbshindernisse einzuschränken.