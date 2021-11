USA Biden will Energiekosten senken und zapft Ölreserven an

Es gebe aber auch immer mehr Anzeichen dafür, dass der Rückgang der Ölpreise sich nicht an der Zapfsäule widerspiegele, so ein US-Regierungsbeamter. Biden hatte bereits angekündigt, untersuchen zu lassen, ob Unternehmen der Öl- und Gasbranche Verbraucher über den Tisch ziehen. Trotz sinkender Kosten für die Unternehmen zahlten Amerikanerinnen und Amerikaner an den Tanksäulen deutlich mehr, hieß es einem Schreiben an die Handelskommission FTC.



Die Ölpreise gaben nach der Ankündigung nur kurzzeitig nach. Die Wirkung verpuffte jedoch schnell, die Kurse legten merklich zu: Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,76 US-Dollar – 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,50 Dollar auf 78,25 Dollar. An den Finanzmärkten war schon seit Tagen über eine Freigabe nationaler Ölreserven spekuliert worden. Die Ölpreise hatten daher schon vor der Bekanntgabe nachgegeben.