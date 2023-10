USA Biden zu Geheimunterlagen-Affäre befragt

10. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Für US-Präsident Joe Biden ist der Fall politisch äußerst heikel, denn mit einem ähnlichen Fall sorgte sein republikanischer Vorgänger Donald Trump für einen Skandal. Bild: Bild: dpa

In der Affäre um die Lagerung von Geheimunterlagen in Privaträumen ist US-Präsident Joe Biden von einem Sonderermittler befragt worden. „Die freiwillige Befragung wurde an zwei Tagen, Sonntag und Montag, im Weißen Haus durchgeführt und am Montag abgeschlossen”, teilte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) mit.