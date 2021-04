USA Bidens erste Auslandsreise führt nach Großbritannien und Belgien

Mit der Reise wolle Biden sein Ziel unterstreichen, die transatlantischen Beziehungen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten wiederzubeleben. Beim Gipfel sieben großer Industriestaaten vom 11. bis 13. Juni in Cornwall werde Biden sein Bekenntnis zum Multilateralismus bekräftigen.

Er werde auch bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschef der G7 führen, darunter mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Beim G7-Gipfel dürfte Biden erstmals seit seinem Amtsantritt am 20. Januar persönlich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen.

Von Großbritannien aus reist Biden dann nach Brüssel zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten am 14. Juni. „Präsident Biden wird das Engagement der Vereinigten Staaten für die Nato, die transatlantische Sicherheit und die kollektive Verteidigung bekräftigen“, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses.