USA Bidens lassen Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus erstrahlen

01. Dezember 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Ehefrau Jill die Weihnachtszeit in den USA eingeläutet. Bild: Bild: dpa

Lichterglanz am Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill die Weihnachtszeit in den USA eingeläutet und den traditionellen Weihnachtsbaum vor der Regierungszentrale per Knopfdruck zum Leuchten gebracht.