USA: Botschafter Grenell laut Trump nicht im Rennen als Bolton-Nachfolger

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht im Rennen als neuer Nationaler Sicherheitsberater. Trump nannte am Dienstag bei einem Flug von Albuquerque nach Mountain View die Namen von fünf Finalisten für den Job, wie mitreisende Journalisten berichteten. Grenells Name war demnach nicht darunter.