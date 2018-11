USA Brände wüten weiter in Kalifornien – Trump unterstreicht Kritik an Forstmanagement

Los AngelesDie Zahl der Toten nach den Großbränden im US-Bundesstaat Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom „Camp“-Feuer nordöstlich von San Francisco zerstörten Gebiet wurden am Freitag acht weitere Leichen in niedergebrannten Häusern gefunden. Damit stieg dort die Totenzahl nach Angaben der Behörden vom Freitagabend auf 71.