USA-China: China-Kritiker Navarro von Handelsgesprächen abgezogen

WashingtonBei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China wird Trumps Handelsberater Peter Navarro als schärfster Kritiker Chinas Insidern zufolge nicht mehr dabei sein. Ihm käme nur noch eine beratende Funktion zu, sagten zwei US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Die US-Delegation solle bei den Verhandlungen mit Chinas Vize-Regierungschef Liu He am Donnerstag von Finanzminister Steve Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angeführt werden.