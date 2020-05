USA, China und die EU „Wir sollten China nicht zum Feind erklären“

Weil die Machthaber in Peking wissen, dass wir eh nur drohen, aber keine schärferen Mittel wählen?

Natürlich könnten wir hier in Europa über Sanktionen nachdenken. Aber dabei schwingt immer auch mit, dass ein schlechtes Verhältnis zu China den dringend benötigten wirtschaftlichen Aufschwung gefährden könnte. Europas Optionen sind sehr eingeschränkt, wenn wir nicht einen wirklichen Konflikt mit Peking riskieren wollen.



Wie blicken die USA auf die sich verschärfenden globalen Konflikte?

Dort gibt es, wie bei vielen anderen Themen auch, derzeit zwei Ebenen: die Administration und den Präsidenten selbst. Donald Trump findet China toll, wenn ein Handelsabkommen nah ist und verdammt es, wenn er einen Schuldigen für die Wirtschafts- und Gesundheitskrise daheim braucht. Was die Administration in den Strategiepapieren darlegt, ist dagegen seit Jahren konsistent: Dort wurde der Systemkonflikt nüchtern analysiert. Die Schlussfolgerung ist, dass die USA alles daran setzen müssen, die eigene globale Führungsrolle zu erhalten. Für den Wettstreit mit China im wirtschaftlichen Bereich heißt dies auch, die Marktdominanz chinesischer Konzerne in Schlüsselindustrien zu verhindern.