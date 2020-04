USA: Demokrat Biden gewinnt Vorwahl in Wisconsin – Sanders sichert ihm Unterstützung zu

Die Vorwahl in Wisconsin war damit die letzte, in der Sanders noch angetreten war. Formal soll Biden dann am Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer zum Kandidaten der Partei gekürt werden. Der Auswahlprozess der Demokraten für ihren Präsidentschaftskandidaten war in den vergangenen Wochen von der Corona-Krise überschattet worden. Mehrere Staaten verschoben ihre Vorwahlen.