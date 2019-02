 USA: Demokraten nehmen Trump in der Russland-Affäre stärker ins Visier

Der Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus sprach sich am Mittwoch außerdem dafür aus, seine Dokumente aus vorangegangenen Untersuchungen zur Russland-Affäre an Sonderermittler Robert Mueller weiterzuleiten. Die Republikaner hatten die Nachforschungen im März, als sie in der Kammer noch in der Mehrheit waren, mit dem Argument zu den Akten gelegt, dass es keine Beweise für eine Verschwörung oder Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Moskau gebe.