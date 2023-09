USA Demokratische Senatorin Feinstein stirbt mit 90 Jahren

29. September 2023 | Quelle: dpa

Dianne Feinstein auf einer Aufnahme vom Februar dieses Jahres. Bild: Bild: dpa

Die prominente US-Senatorin Dianne Feinstein ist tot. Die Demokratin starb am Donnerstagabend (Ortszeit) im Alter von 90 Jahren in Washington, wie ihr Büro am Freitag mitteilte. Feinstein sei eine „Naturgewalt” gewesen, die unglaublichen Einfluss auf das Land und ihren Heimatstaat Kalifornien gehabt habe. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, würdigte Feinsteins Beharrlichkeit, Stärke und ihre Integrität.