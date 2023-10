USA: Donald Trump erscheint zum Prozessauftakt in New York

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Montag zum Auftakt eines Zivilprozesses um Betrugsvorwürfe in New York erschienen. Die Anschuldigungen gegen ihn seien falsch und „eine Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten“, sagte Trump bei Gericht. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch dargestellt zu haben, um etwa an günstigere Konditionen bei Krediten oder Versicherungsverträgen zu kommen. Richter Arthur Engoron hat bereits in der vergangenen Woche erklärt, der Ex-Präsident habe sich des Betrugs schuldig gemacht.