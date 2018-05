USA: Drogenskandal erschüttert US-Atomwaffenstützpunkt

Der Leitende Staatsanwalt vor dem Militärgericht, C. Rhodes Berry, hat 42 Monate Haft für Harris gefordert, darin enthalten neun Monate wegen „besonderer Schwere der Schuld“, weil der Angeklagte mit seinem Drogenkonsum das öffentliche Vertrauen in den Atomwaffenstützpunkt erschüttert habe. „Ich kann mir nichts Schwerwiegenderes vorstellen, als der Kopf eines Drogenrings auf der F.E. Warren Air Force Base zu sein“, wird Berry in den Gerichtsakten zitiert.