USA Ehemaliger Trump-Vertrauter Christie will ins Weiße Haus

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Republikaner und ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, tritt 2024 als Präsidentschaftskandidat an. Bild: Bild: dpa

Der Republikaner Chris Christie ist in das Rennen um das Weiße Haus eingestiegen. Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey machte am gestrigen Dienstag seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner öffentlich. „Ich möchte eure Unterstützung”, sagte Christie in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire vor Publikum. Christie wollte 2016 schon einmal Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden, zog nach schlechten Ergebnissen bei den Vorwahlen aber zurück. Christie gilt als ehemaliger Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump.