USA: Einflussreiche Nahost-Berater boten Trump im Wahlkampf ihre Hilfe an

Nader und Prince sind in den Fokus der Russland-Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller geraten. Muellers Team überprüft derzeit ein Treffen im Januar 2017 auf den Seychellen, bei dem Nader und Prince mit Abu Dhabis Kronprinz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan zusammentrafen und an dem auch ein russischer Banker mit engen Verbindungen zum Kreml, Kirill Dmitrijew, teilnahm.