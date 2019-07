USA: Ex-Geschäftspartner des früheren US-Sicherheitsberaters Flynn schuldig gesprochen

AlexandriaEin einstiger Geschäftspartner des früheren Nationalen US-Sicherheitsberaters Michael Flynn ist wegen Verschwörung und Agententätigkeit schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen entschieden, dass Bijan Kian zusammen mit Flynn versucht habe, den in den USA lebenden türkischen Kleriker Fetullah Gülen zu diskreditieren, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Josh Stueve, am Dienstag sagte. Kian habe versucht, die Verwicklung der Türkei in das Vorhaben zu verheimlichen.