USA Ex-US-Präsident Bill Clinton in Krankenhaus eingeliefert

Clinton sei „auf dem Weg der Besserung, guter Dinge und sei den Ärzten, Pflegern und Mitarbeitern, die ihn ausgezeichnet behandelten, unglaublich dankbar“. Der 75-Jährige sei am Dienstag in das University of California Irvine Medical Center eingeliefert worden. Einzelheiten zur Erkrankung wurden nicht gegeben.