USA Ex-US-Präsident Trump will bei Wahl 2024 erneut antreten

16. November 2022 | Quelle: dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump spricht in seinem Anwesen Mar-a-Lago. Bild: Bild: dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Das kündigte Trump bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida an. „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt”, sagte der 76-Jährige vor geladenen Gästen in einem Saal. Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren und so nach einer Amtszeit das Weiße Haus verlassen. Seine Wahlniederlage hat Trump bis heute nicht eingeräumt.