USA Fahrzeug kracht in Tor am Weißen Haus in Washington

09. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Polizei des Secret Service untersucht das Fahrzeug, das gegen eine Sicherheitsschranke am Eingang des Weißen Hauses gefahren ist. Bild: Bild: dpa

Ein Fahrzeug ist am Montagabend (Ortszeit) in ein äußeres Tor am Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin sei in Gewahrsam genommen worden, teilte der für den Schutz des Präsidenten verantwortliche Secret Service auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.