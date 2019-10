USA: „Fass ist übergelaufen“ – Republikaner John Kasich unterstützt Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Für ihn sei das Fass übergelaufen, als der Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, am Donnerstag einräumte, Trump habe Militärhilfen an die Ukraine zurückgehalten und dies mit der Forderung verknüpft, dass die Führung in Kiew die Rolle des Dachverbands der US-Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchen lasse. Mulvaney sagte später, seine Anmerkungen seien falsch interpretiert worden.