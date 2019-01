 USA: FBI-Ermittler prüften, ob Donald Trump für Russland arbeitet

Eingebettet sind die Untersuchungen in die umfassende Prüfung einer russischen Einmischung in die Wahl 2016 und möglichen Absprachen zwischen Trumps Kampagne und Moskau. Sonderermittler Robert Mueller nahm sich bald nach der Entlassung Comeys dieser Angelegenheit an. Doch sei unklar, ob Mueller weiter einer möglichen Zuarbeit Trumps für Russland nachgehe, berichtete die „Times“ weiter.