USA Fed-Banker: Systemischer Rassismus verlangsamt Wirtschaftswachstum

So etwa der Chef des Notenbank-Ablegers in Dallas, Robert Kaplan, gegenüber dem Sender „CBS“. Systemischer Rassismus und hohe Arbeitslosenquoten bei Afro- und Hispanoamerikanern bremsen die US-Konjunktur nach seiner Einschätzung aus. Eine offenere Volkswirtschaft, in der jeder eine Chance habe, bedeute ein schnelleres Wachstum der Erwerbsbevölkerung und der Produktivität, sagte Kaplan am Sonntag. Eine solche Entwicklung sei im Interesse der USA. Die am schnellsten wachsenden demographischen Gruppen in diesem Land seien die Afro- und Hispanoamerikaner. Wenn diese nicht gleichermaßen partizipieren könnten, würden die USA langsamer vorankommen.