USA gegen China Biden will mit seinem Dekret China abstrafen – und trifft wohl auch deutsche Firmen

Im Ringen mit China will die amerikanische Regierung verhindern, dass dort westliche Investitionen in bestimmte Schlüsseltechnologien getätigt werden. Konkret soll das von US-Präsident Joe Biden am Wochenende erlassene Dekret Finanzflüsse blockieren, die in die chinesische Halbleiterindustrie, in Unternehmen mit künstlicher Intelligenz und in Firmen fließen, die Quantencomputer entwickeln und produzieren. Ziel sei es, so die Darstellung in Washington, die chinesische Volksarmee von Technologien abzuschneiden, die im militärischen Ernstfall entscheidend sein können.